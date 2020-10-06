Всем международным организациям следует поддержать Азербайджан — Арзу Нагиев

БАКУ /Trend/ - К настоящему времени в США имели место попытки представить Азербайджан как оккупанта. Однако, они не сработали. Проводимые Азербайджаном контрнаступательные операции, победы, одержанные в ходе этих операций, в последнее время вновь актуализировали этот вопрос. Речь идет о том, что в Конгрессе США к этому вопросу вернулись несколько проармянских конгрессменов.

Как передает во вторник Trend об этом на сегодняшнем брифинге для журналистов в Милли Меджлисе (парламент) сказал депутат Арзу Нагиев.

По его словам, эти конгрессмены вновь пытаются провести в резолюцию № 1165, подразумевающую нежелательные решения в отношении Азербайджана.

"Хотя в Палате представителей Конгресса США представлена проармянская группа числом 116 человек, вовсе не кажется убедительным, что Палата, состоящая из 435 членов, полностью проголосует за эту резолюцию. Живущие в США азербайджанцы, в целом все наши соотечественники звонили, обращались к членам Палаты представителей и призывали не голосовать за эту резолюцию", - отметил Арзу Нагиев.

Депутат подчеркнул, что сегодня в США живут порядка 40 тысяч азербайджанцев.

"Моё обращение, как депутата, заключается в том, чтобы в такой день во имя Родины конгрессменам, сенаторам, в целом международным организациям направлялись в связи с этим обращения. Считаю, что Азербайджан на верном пути, и наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока последний оккупант не уйдет с земли Азербайджана. Всем международныморганизациям следует нас поддерживать", - добавил Арзу Нагиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)