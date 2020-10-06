Президент Ильхам Алиев: Азербайджан не одинок. Рядом с Азербайджаном такая большая сила мирового масштаба, такая братская страна, как Турция

БАКУ/Trend/ - Азербайджан не одинок. Рядом с Азербайджаном такая большая сила мирового масштаба, такая братская страна, как Турция.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

«Вы неоднократно бывали в Азербайджане. Но этот визит имеет особое значение. Ваш приезд в нелегкое для Азербайджана время, конечно, имеет особое значение. Это проявление открытой поддержки братской страны. Азербайджанский народ испытывает чувство глубокой признательности к братскому народу Турции и его Президенту за эту поддержку.

Мои контакты в эти дни с моим дорогим братом, уважаемым Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, его очень открытые, решительные заявления показали всему миру, что Азербайджан не одинок. Рядом с Азербайджаном такая большая сила мирового масштаба, такая братская страна, как Турция. Эта поддержка вдохновляет нас, придает нам дополнительные силы и в то же время играет важную роль в обеспечении стабильности, мира в регионе. Я говорил об этом в эти дни, что Турция играет стабилизирующую роль в регионе. Политика Турции, рассчитанная только на мир в регионе и на планете, уже дает свои результаты, как в регионе Ближнего Востока, так и в Кавказском регионе. Поэтому, сложившаяся сегодня ситуация в связи с очередным нападением Армении еще раз показывает, что Турция имеет веский голос как в регионе, так и в мире. Конечно, это нас усиливает, вдохновляет. Сегодня и наши народы, и весь мир видят, что означает турецко-азербайджанское единство.

Мы с моим дорогим братом, уважаемым Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом неоднократно высказывались в связи с этим вопросом, говорили, что турецко-азербайджанское единство должно быть примером для всего мира. Сегодня мы демонстрируем, доказываем это в реальной жизни, и, думаю, что будущее этого единства будет ключевым условием для обеспечения устойчивого мира в регионе», - сказал глава государства.