Международная общественность должна поддержать Азербайджан — Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - В то время, как Азербайджан освобождает свои земли, я повторяю вновь, что прибыл в Баку, чтобы поддержать Азербайджан. Мы всегда будем рядом с Азербайджаном.

Как передает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он вновь заявил всему мировому сообществу, что Нагорный Карабах - это Азербайджан.

"Оккупированные территории не освобождены, соответствующие резолюции по этому поводу не выполнены до сих пор. Свыше миллиона наших азербайджанских братьев и сестер ожидают возвращения в свои дома. Армения совершила нападения на ряд населенных пунктов. Загнанные в угол армяне обстреливает даже населенные пункты, обстрелу подвергся Абшерон. Это — военное преступление, показатель бессилия Армении. Но Азербайджан никогда не брал на прицел гражданских лиц. В этом и заключается главное отличие Азербайджана от Армении. Международная общественность должна поддержать Азербайджан", - сказал Мевлют Чавушоглу.

(Текст: Турал Гараджаев, Редактор: Ровшан Гусейнов)