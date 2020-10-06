Азербайджан использует свое законное право на самооборону против агрессии Армении — пакистанский сенатор

БАКУ /Trend/ - Председатель комитета Сената Пакистана по внешним связям Мушахид Хусейн Сейид поделилися на своей странице в Twitter публикацией в поддержку Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, в публикации говорится, что Пакистан всегда был рядом с Азербайджаном, потому что эта страна использует свое законное право на самооборону против агрессии Армении. Кроме того, Азербайджан поддерживает позицию Пакистана по поводу права на самоопределение населения Джамму и Кашмира. Сообщается, что резолюции ООН по обоим вопросам все еще не выполнены.

В письме, направленном послу Азербайджана в Пакистане Али Ализаде председателем одного из основных оппозиционных политических партий пакистана Jamiat Ulama İslam Мовланой Фазлуррахманом, говорится: "Партия Jamiat Ulama İslam выражает полную поддержку правительству, народу и армии братского Азербайджана в продолжающейся борьбе против армянской агрессии. Jamiat Ulama İslam занимает решительную позицию по поводу того, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, который имеет полное право на освобождение своих территорий и вывод внешних сил со своей земли. В сложившейся ситуации Пакистан стоит плечом к плечу с нашими азербайджанскими братьями, и выражает полную поддержку Президенту и народу Азербайджана. Мы воздаем хвалу отважному азербайджанскому народу за его мужественную войну против агрессора-Армении".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)