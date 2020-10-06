Армянская сторона создала в Twitter фальшивый профиль на имя минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона создала поддельный аккаунт в Twitter на имя министерства обороны Азербайджана.

Об этом во вторник сообщили Trend в пресс-службе минобороны.

Оборонное ведомство призвало граждан, пользователей социальных сетей и представителей СМИ не ссылаться на этот профиль и требовать его закрытия.

"Сообщаем, что на официальный Twitter-аккаунт Министерства обороны Азербайджанской Республики можно перейти по следующей ссылке", - сказали в минобороны Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)