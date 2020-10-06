Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турции (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 6 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает Trend, приветствуя турецкую делегацию, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать, дорогой Мевлют бей, приветствую вас. Рад, что вы приехали. Вы неоднократно бывали в Азербайджане. Но этот визит имеет особое значение. Ваш приезд в нелегкое для Азербайджана время, конечно, имеет особое значение. Это проявление открытой поддержки братской страны. Азербайджанский народ испытывает чувство глубокой признательности к братскому народу Турции и его Президенту за эту поддержку.

Мои контакты в эти дни с моим дорогим братом, уважаемым Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, его очень открытые, решительные заявления показали всему миру, что Азербайджан не одинок. Рядом с Азербайджаном такая большая сила мирового масштаба, такая братская страна, как Турция. Эта поддержка вдохновляет нас, придает нам дополнительные силы и в то же время играет важную роль в обеспечении стабильности, мира в регионе. Я говорил об этом в эти дни, что Турция играет стабилизирующую роль в регионе. Политика Турции, рассчитанная только на мир в регионе и на планете, уже дает свои результаты, как в регионе Ближнего Востока, так и в Кавказском регионе. Поэтому, сложившаяся сегодня ситуация в связи с очередным нападением Армении еще раз показывает, что Турция имеет веский голос как в регионе, так и в мире. Конечно, это нас усиливает, вдохновляет. Сегодня и наши народы, и весь мир видят, что означает турецко-азербайджанское единство.

Мы с моим дорогим братом, уважаемым Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом неоднократно высказывались в связи с этим вопросом, говорили, что турецко-азербайджанское единство должно быть примером для всего мира. Сегодня мы демонстрируем, доказываем это в реальной жизни, и, думаю, что будущее этого единства будет ключевым условием для обеспечения устойчивого мира в регионе.

Еще раз приветствую вас. Прошу передать уважаемому господину Президенту мои искренние приветствия.

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал:

-Спасибо, господин Президент. Прежде всего, выражаем Вам признательность за то, что приняли нас. Передаю Вам приветствия и пожелания успехов уважаемого Президента, Вашего брата Реджепа Тайипа Эрдогана, всего нашего кабинета – вчера было заседание Кабинета Министров, - и турецкого народа.

Как особо подчеркнули Вы, Ваше превосходительство, я приехал сюда, чтобы еще раз продемонстрировать всему миру поддержку Турции и турецкого народа родному Азербайджану. Сегодня при Вашем лидерстве Азербайджан ведет борьбу за освобождение своих земель и он способен на это, имеет для этого силы, потенциал. Конечно, мы, как Турция и как турецкий народ, готовы оказать Азербайджану любую поддержку в любой сфере, когда бы он в этом ни нуждался. Наш Президент Эрдоган и мы объясняем, подчеркиваем это на всех платформах.

Довести до всего мира справедливую борьбу Азербайджана – и наш долг. Мы осуществляем это вместе с моим братом Джейхуном, всеми нашими посольствами за рубежом - посольствами Азербайджана и Турции. Мы продолжим работать вместе с еще большей силой в соответствии с инструкциями, которые получим от Вас сегодня. Оккупированные территории Азербайджана уже должны быть освобождены. Азербайджан прав и с правовой, и с моральной точек зрения, и, давая разъяснения об этой справедливой борьбе повсюду, мы, иншаллах, продолжим ее вместе на поле и за столом.

Сегодня, после Вашего приема, мы с моим братом Джейхуном обсудим, как будем действовать вместе в этих вопросах.

Еще раз выражаем признательность за то, что приняли нас. Мы приехали вместе с председателем нашей группы дружбы Шамиль беем. Иншаллах, наши сегодняшние встречи принесут пользу на пути освобождения земель Азербайджана. Еще раз выражаю признательность, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, благодарю.