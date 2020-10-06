Угроза ударить по нефтегазовым трубопроводам Азербайджана — показатель бессилия Армении - полковник-ветеран

БАКУ /Trend/ - Обстрел азербайджанских населенных пунктов и гражданских объектов Азербайджана со стороны ВС Армении, а также угрозы нанесения ударов по нефтегазовым трубопроводам показывают крайнюю беспомощность армянская стороны.

Об этом во вторник сказал Trend полковник запаса, участник апрельских сражений Руслан Имамгулиев.

По его словам, Нагорный Карабах — признанная на международном уровне территория Азербайджана, и, соответственно, армия сегодня освобождает от оккупации азербайджанские земли.

"Армения загнана в угол и беспомощна перед мощью нашей армии, несет тяжелые потери как в живой силе, так и в технике. ВС Армении вынуждены отступать. Новыми угрозами ударов по гражданским объектам, нефтегазовой инфраструктуре Армения поднимает локальный вопрос на региональный уровень.

Таким образом Армения хочет вовлечь в конфликт третьи стороны. Сегодня армянский народ крайне недоволен правительством, поскольку премьер-министр Никол Пашиняна не выполнил свои обещания, ситуация в Армении крайне плачевна во всех областях. Это же касается и армии.

Тем не менее последние попытки армянской стороны абсолютно бессмысленны. Если Армения прибегнет к новой провокации,то получив адекватный ответ, поставит себя в еще более удручающее положение. В настоящее время армия Азербайджана достигает на фронте серьезных успехов, и я определенно верю, что великая победа очень близка", - добавил Имамгулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)