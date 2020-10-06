Министр юстиции обратился к коллегам из зарубежных стран

БАКУ /Trend/ - Министр юстиции Азербайджанской Республики Фикрет Мамедов официально обратился к министрам юстиции зарубежных стран в связи с очередной военной провокацией вооруженных сил Армении против Азербайджана.

Как сообщили Trend в пресс-службе Министерства юстиции, в обращении отмечены трагические последствия длящегося более 30 лет армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, которые серьезно отразились на судьбе более миллиона людей.

Было сообщено, что, начав с территориальных притязаний на исторические земли Азербайджана, Армения в начале 1990-х годов совершила военную агрессию, оккупировав Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, проведя там этническую чистку азербайджанского населения, в результате которой более миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Было отмечено, что после достижения в 1994 году режима прекращения огня, несмотря на проведение переговоров по мирному урегулированию конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ, армянская сторона постоянно под разными предлогами затягивала мирное разрешение конфликта, поскольку ее устраивал статус-кво, при котором под оккупацией оставались чужие земли, где она по сей день продолжает осуществлять незаконную экономическую деятельность и незаконное заселение оккупированных территорий, грубо нарушая международное право, в частности, Женевские конвенции 1949 года.

Также было подчеркнуто, что с приходом к власти нынешнее руководство Армении, несмотря на то, что вопрос статуса Нагорного Карабаха является предметом переговоров начало открыто срывать переговорный процесс, выступая с провокационными лозунгами: «Карабах - это Армения, и точка» и «Новая война за новые территории», которые открыто призывают к военным провокациям и войне.

С сожалением было подчеркнуто отсутствие какой-либо реакции международного сообщества, что развязало руки агрессору, который участил военные провокации на приграничных территориях.

В обращении указано, что все это Президент Азербайджана, господин Ильхам Алиев подробно и с указанием конкретных фактов довел до сведения мирового сообщества в своем выступлении на недавней 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Апогеем стала эскалация ситуации 27 сентября 2020 года, когда вооруженные силы Армении, преднамеренно и целенаправленно стали из тяжелых артиллерийских установок обстреливать наши военные позиции, и, что самое ужасное, - населенные пункты и мирных жителей. В результате этого нападения за эти дни погибли не только наши военнослужащие, но и 27 мирных жителей, в том числе семь женщин и трое детей, ранены более 140 гражданских лиц. Кроме того, были разрушены или серьезно пострадали около 450 жилых домов и гражданских объектов, в том числе родильный дом, детский сад, школа, здание районного суда и т.д.

Было подчеркнуто обращение к народу Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева в связи с создавшейся на линии фронта ситуацией в результате военной провокации и отмечено, что данная военная агрессия вынудила Азербайджан воспользоваться правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и в целях принуждения Армении к миру провести контрнаступательную операцию.

Видя успешное контрнаступление нашей армии, сражающейся за свои родные земли и исключительно на территории своего государства, армянская сторона подвергла массированному обстрелу мирные города и села, применяя при этом запрещенные международно-правовыми нормами к использованию кассетные бомбы. Так, серьезному ракетному обстрелу подвергся второй по величине древний город Гянджа, который находится на удалении в десятки километров от линии соприкосновения, а также находящийся на расстоянии более 100 км от места военных действий крупный промышленный центр - город Мингячевир, где расположены большое водохранилище и энергетический объект. Министр особо отметил, что данные удары были нанесены с территории Армении, которая провоцирует нашу страну на ответный удар, с целью вовлечения в боевые действия третьих стран.

При этом в нарушение международных норм Армения вербует и использует военных наемников из зарубежных стран. Кроме того, на международной арене, в том числе с широким использованием социальных сетей, распространяются призывы к террористическим и другим преступным актам против Азербайджана.

Сообщается о возбуждении Генеральной прокуратурой Азербайджана десятка уголовных дел в связи с гибелью мирных жителей и разрушением гражданской инфраструктуры в результате обстрелов нарушение фундаментальных норм международного гуманитарного права. В обращении подчеркивается, что наступило время, когда международное сообщество во исполнение четырех резолюций Совета Безопасности ООН (за номером 822, 853, 874 и 884), которые требуют немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с наших оккупированных территорий, и других аналогичных решений ведущих международных организаций, таких как Движение неприсоединения, ОБСЕ, Европейский парламент, Организация исламского сотрудничества, должно применить всю силу международного права для восстановления справедливости.

Министр юстиции призвал своих коллег предпринять реальные действия в целях реализации существующих международно-правовых механизмов и восстановления справедливости, мира и спокойствия, в особенности принять соответствующие превентивные меры в целях недопущения противоправной вербовки военных наемников для отправки в зону конфликта и других незаконных действий на территории их стран.

В конце обращения выражена надежда на то, что, будучи лицами, ответственными за правосудие и юстицию, коллеги не останутся безучастными и в рамках своих полномочий примут меры по пресечению вопиющих нарушений международного права.