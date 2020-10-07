SOCAR: Обстреливая нефтепровод БТД, Армения создает серьезные угрозы энергобезопасности ЕС (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) продолжает функционировать в прежнем режиме.

Об этом сказал Trend в среду заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий азербайджанской госкомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"Среди дольщиков нефтепровода есть различные ведущие энергетические компании мира. Обстреливая нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана, Армения создает серьезные угрозы не только для страны, но и для энергетической безопасности ЕС», - сказал он.

Было отмечено, что эта угроза не нова, и до этого атака ВС Армении на Товузском направлении госграницы Азербайджана в июле текущего года тоже поставила под угрозу нефтегазовую инфраструктуру международного значения: «Нахождение Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана под продолжительной оккупацией Армении является постоянным источником угрозы и опасности для международных нефте- и газопроводов. Отражающая атаки Армении Национальная армия Азербайджана является основным фактором, обеспечивающим безопасность этой инфраструктуры. Контрнаступательная операция азербайджанской армии с полным освобождением оккупированных земель страны - единственный фактор, который позволит полностью устранить угрозы Армении. Это также обеспечит устойчивую безопасность трубопроводов».

Отметим, что 6 октября 2020 года около 21:00 по приказу военно-политического руководства Армении вооруженные силы страны-оккупанта, нацелившись на крупнейший стратегический проект в регионе, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, который занимает важное место в энергетической безопасности Европы, попытались нанести ракетные удары по участку нефтепровода, проходящему через территорию Евлахского района. Однако в результате решительных мер азербайджанской армии эта террористическая попытка была предотвращена.

(Текст: Кямаля Сеидова)