"Точным" попаданием ВС Армении уничтожили свой танк - Минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Выдвигаясь ночью из Ханкенди, танковая колонна ВС Армении, состоящая из трех танков, направлялась на передовую, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Однако, не доехав до передовых частей, колонна бронетехники попала под собственный артиллерийский огонь.

«Точным» попаданием один танк вместе с экипажем был полностью уничтожен, остальные выведены из строя.

(Текст: Кямаля Сеидова.)