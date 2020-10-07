Армения, не смирившись со своим поражением, прибегает к новым провокациям — депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия успешно продолжает контрнаступление, начатое 27 сентября в ответ на очередную военную провокацию армян. С фронта регулярно поступают радостные вести.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Огтай Асадов.

По его словам, публикация Президента Азербайджана Ильхама Алиева на странице в Twitter "Сегодня Азербайджанская армия освободила села Шихали Агалы, Сарыджалы, Мазра Джебраильского района и несколько стратегических высот на различных направлениях. Успешная операция нашей героической армии продолжается. Карабах – это Азербайджан!" всего лишь через день после публикации главы государства "Сегодня Азербайджанская армия подняла азербайджанский флаг в Мадагизе. Мадагиз наш. Карабах – это Азербайджан!" были словами, которых с нетерпением на протяжении долгих лет ждал каждый азербайджанец.

"В то же время глава государства восстановил историческое название Мадагиза, переименовав его в Суговушан.

Армения, не смирившись со своим поражением, прибегает к новым провокациям. Так, интенсивные ракетные удары Армении по Тертерскому, Бардинскому районам, второму по величине городу Азербайджана Гяндже, а также Мингячевиру, Геранбойскому, Гекгельскому, Хызынскому и Абшеронскому районам Азербайджана являются государственным террором, осуществляемым Арменией в целях убийства людей.

Мировая общественность, как всегда, безразлична к этим преступлениям Армении. Пора назвать террориста по имени и сказать ему "стой". Если в Армении думают, что этот шаг напугает и встревожит наше гражданское население, то ошибаются.

В то же время не прекращаются призывы и обращения армянских политических кругов к мировым лидерам о восстановлении режима прекращения огня на линии фронта. Как сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем время обращении к народу "Пашинян каждый день звонит кому-то из мировых лидеров. Каждый день!"

Слава армии Азербайджана! Да здравствует Верховный Главнокомандующий! Карабах - это Азербайджан!", - сказал Огтай Асадов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)