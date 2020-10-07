Премьер-министр Али Асадов обратился к населению

БАКУ /Trend/ - 7 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов обратился к населению.

Trend представляет обращение.

«Как известно, 27 сентября Армения совершила очередную военную провокацию против Азербайджана. Вооруженные силы Армении, используя различного вида оружие, в том числе тяжелую артиллерию, подвергли обстрелу с нескольких направлений наши населенные пункты, а также боевые позиции. В ответ на эту агрессию по указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева Азербайджанская армия начала контрнаступательные операции.

С 28 сентября в нескольких регионах страны было объявлено военное положение и комендантский час.

Используя запрещенные методы, враг совершает военные преступления, берет под прицел мирное население, подвергает ракетному обстрелу наши города и районы, находящиеся далеко от зоны конфликта.

Несмотря на это, под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами доблестная Азербайджанская армия успешно продвигается вперед. В результате операций, проводимых нашей славной армией, началось освобождение наших оккупированных земель.

Весь азербайджанский народ поддерживает нашу армию, радуется этим успехам. Все мы, весь азербайджанский народ находимся рядом с Президентом, Верховным главнокомандующим и всецело уверены в освобождении наших оккупированных земель.

Наш народ с большой радостью и гордостью встречает победные новости с фронта, люди собираются вместе для того, чтобы поддержать и поделиться друг с другом радостью. Конечно, это можно понять.

Обращаясь к нашим гражданам от имени Оперативного штаба, сообщаю, что в нашей стране продолжается специальный карантинный режим, введеный в связи с пандемией коронавируса.

Эмоциональный подъем наших граждан сопровождается ростом контактов, а это может создать большую угрозу здоровью людей на фоне продолжающегося распространения коронавируса. Как известно, в соседних с Азербайджаном, а также других странах мира болезнь стремительно распространяется, и эксперты расценивают это даже как вторую волну коронавируса. Это вынуждает нас быть более осторожными.

До настоящего времени наши граждане строго соблюдали требования специального карантинного режима, и в результате этого сегодня болезнь находится под контролем. Для того, чтобы не утратить достигнутых нами до настоящего времени результатов в борьбе с пандемией, необходимо соблюдать требования карантинного режима. В то же время, соблюдение карантинного режима, как и борьба с вирусом, в столь сложный период имеет еще большее значение для нашего государства, народа и национальной безопасности. В этом деле вклад каждого из наших граждан достоин одобрения.

Таким образом, доводим до внимания лиц, ответственных за распространение болезни, нарушение правил карантинного режима, и владельцев предприятий, независимо от формы собственности, что в случае несоблюдения требований карантинного режима соответствующими структурами будут приняты определенные меры. В связи с этим соответствующим структурам были даны поручения, и они должны продолжить меры по контролю еще более жестко и строго.

Единство, гражданская солидарность и дисциплина, проявленные нами во имя освобождения наших земель в столь сложный период, важно проявить и в борьбе с невидимым врагом - коронавирусом.

Обращаясь к каждому гражданину, призываем еще более серьезно соблюдать требования карантинного режима, и, таким образом, мобилизовать все силы на борьбу с агрессором».