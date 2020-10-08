Минобороны Азербайджана: Среди гражданского населения и личного состава ВС продолжается агитационная работа

БАКУ /Trend/ - Продолжается агитационно–пропагандистская работа, осуществляемая в рамках мероприятий по морально-психологической подготовке азербайджанской армии в ходе контрнаступательных операций, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

"Обращения Верховного главнокомандующего, поздравления и пожелания, а также заявления военного командования, сводки и победные реляции с фронта оперативно доводятся до личного состава и гражданского населения.

Цель агитационных мероприятий – укрепление единства армии и народа, освещение военных успехов нашей могучей армии, а также повышение боевого духа и победного настроя воюющего личного состава и мирных жителей.

Мероприятия, встреченные с высоким воодушевлением личным составом и гражданским населением прифронтовой полосы, сопровождаются военно-патриотическими песнями и маршами в передачах мобильных радиостанций ", - говорится в сообщении минобороны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)