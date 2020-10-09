Военный эксперт: Армения всегда использовала свое население в качестве живого щита

БАКУ /Trend/ - Армения всегда использовала свое население в качестве живого щита.

Об этом в пятницу сказал Trend полковник-лейтенант запаса, военный эксперт Узеир Джафаров.

«Тем самым они пытаются доказать международным структурам, что якобы ВС Азербайджана подвергают обстрелу гражданское население Армении. Но было бы лучше, если международные структуры обратили бы внимание на то, как армянская армия обстреливает территории, где проживает мирное азербайджанское население. По последней информации, в результате обстрела населенных пунктов Азербайджана армянскими вооруженными силами уже погиб 31 мирный житель, ранены 164 человека, в непригодное состояние пришли 1054 домов. В данный момент зверства армян продолжаются. Азербайджанская армия никогда не брала на прицел территории, где проживает гражданское население. Президент Азербайджана неоднократно заявлял, наша цель – оккупационные силы Армении, те силы, которые обстреливают гражданские и военные объекты Азербайджана. Азербайджан неоднократно предупреждал, что силы, обстреливающие мирных граждан, будут обезврежены», - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что азербайджанская армия и дальше будет ликвидировать оккупантов: «Армянские оккупанты должны образумиться и покинуть захваченные территории, в противном случае ВС Азербайджана предпримут все необходимые меры по их ликвидации».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)