Азербайджан может объявить в международный розыск экс-президента Армении Роберта Кочаряна

БАКУ /Trend/ - Распространилась информация о том, что экс-президент Армении Роберт Кочарян перевозит на оккупированные территории Азербайджана оружие и боеприпасы. В соответствии с нормами международного права, лица, совершающие такие действия, объявляются в розыск по линии Интерпола.

Об этом на сегодняшнем брифинге в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана сказал член комитета парламента по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Низами Сафаров, сообщает в пятницу Trend.

Он подчеркнул, что Азербайджан поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, о чем и заявил Верховный главнокомандующий ВС, Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Но для этого оккупационные силы Армении должны покинуть территорию Азербайджана, Армения должна представить график последовательного вывода своих ВС.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)