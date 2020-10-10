Президент Ильхам Алиев: Наша цель – защитить наш народ, страну и отстоять наше право жить на своей земле

БАКУ /Trend/ - Наша цель – защитить наш народ, страну и отстоять наше право жить на своей земле. Именно Армения 27 сентября подвергла артиллерийскому обстрелу военные позиции Азербайджана, наши города и села.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью, которое транслировалось в передаче «The Connect World» телеканала CNN International.

«В дни столкновений армянской армией было убито 31 гражданское лицо, ранены почти 200 человек, более тысячи домов разрушены или серьезно пострадали. Мы должны были ответить, защитить себя. Наш ответ оказался очень чувствительным и болезненным для Армении. Они пережили горечь серьезного поражения, бежали, мы освободили часть нашей территории, водрузили на освобожденных от оккупации землях наш национальный флаг. Мы восстанавливаем нашу территориальную целостность, и мы правы. Мы сражаемся на своей земле, а Армения – на земле другой страны», - отметил глава государства.