Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО) (версия 2)

Политика 9 октября 2020 23:26 (UTC+04:00)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:10)

БАКУ /Trend/ - 9 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу.

Trend предлагает вниманию обращение главы государства.

Обращение Президента Ильхама Алиева

-Дорогие соотечественники.

Сегодня победоносная азербайджанская армия освободила от оккупации несколько населенных пунктов. Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ по этому случаю.

Хочу предложить вашему вниманию названия освобожденных от оккупации населенных пунктов: поселок Гадрут, село Чайлы, село Юхары Гюзлек, село Горазыллы, село Гышлаг, село Гараджаллы, село Эфендиляр, село Сулейманлы, село Сур.

Освобождение от оккупации этих сел и поселка Гадрут – наша историческая победа. Азербайджан освобождает оккупированные земли. Можно сказать, ежедневно с фронта приходят хорошие известия. Ежедневно наши солдаты и офицеры с честью выполняют боевые задания. Одновременно они берут стратегические высоты и выходят на более благоприятные позиции. Таким образом, оперативный план полностью выполняется, он основан на современных боевых принципах. Как с точки зрения материально-технического оснащения, так и боевой подготовки азербайджанская армия сегодня имеет полное преимущество на поле боя.

В ходе проведенных сегодня боев было уничтожено большое количество военной техники врага, а также взяты военные трофеи. Могу сказать, что с 27 сентября по сегодняшний день армянской армии был нанесен мощный удар. Мне просто хотелось бы довести до вашего внимания перечень военной техники Армении, уничтоженной и взятой в качестве военного трофея азербайджанской армией. Потери Армении: уничтожены 16 командных пунктов, 196 танков, 38 БМ-21, 1 "Ураган", 10 самоходных артиллерийских установок, в том числе 8 "Акаций" и 2 "Гвоздики", 36 боевых машин пехоты, 24 артиллерийские батареи, 2 РМ или средства противовоздушной обороны, пусковые установки 2 комплексов "С-300", 25 зенитно-ракетных комплексов ОСА, 2 зенитно-ракетных комплекса КУБ, 4 средства радиотехнических помех "Repelend", 136 пушек, 56 минометов, 1 огнемет ТОС-1А, 2 радиолокационные станции, 1 антенна "Кольчуга".

Военная техника, взятая в качестве трофея: 18 танков, 4 пушки, 22 боевые машины пехоты, 12 минометов, 4 машины УАЗ, 1 экскаватор, 27 комплексов "Игла", 1 машина ЗИЛ, 9 машин ГАЗ.

Должен также сказать, что враг не захватил ни одной единицы военной техники, принадлежащей Вооруженным силам Азербайджана. Враг рассказывает своему народу сказки, лжет. Фальсифицирует факты, пытается обмануть свой народ, желает обмануть международное сообщество, якобы они перешли в наступление, вернули некоторые наши позиции. Все это - ложь. Есть объективная картина наблюдения за боями, и любой военный специалист может видеть, что сегодня азербайджанская армия добилась победы на поле боя. Азербайджанская армия демонстрирует свое преимущество. Азербайджанские солдаты и офицеры демонстрируют высокие морально-психологические качества, душевный подъем, потому что мы сражаемся на своей земле, освобождаем свою землю. Армянские солдаты – оккупанты. Земля, на которой идут бои, им не принадлежит. Они оставляют позиции и бегут. Несмотря на то, что в течение 30 лет вдоль линии соприкосновения была сооружена глубоко эшелонированная система обороны в несколько рядов. Установлены инженерные укрепительные сооружения. Прорвать, преодолеть их очень трудно. Порой на прохождение некоторых укреплений у нас уходит нескольких дней. В то же время мы проводим всю работу так, чтобы не нести большие потери. Поэтому в некоторых случаях мы закрепляемся на своих позициях, после чего проводим подготовку для новой операции, чтобы иметь максимальный результат и минимальные потери.

На землях, освобожденных сегодня от оккупации, развевается флаг Азербайджана. Сегодня азербайджанские солдаты находятся в дозоре в окопах, вырытых армянами на наших оккупированных землях, - не они в наших, а мы в их окопах, мы на их постах, в их танках. Сегодня мы используем военную технику, взятую в качестве трофея, - 18 танков. Их танки сейчас сражаются на поле боя против них. Вот преимущество азербайджанской армии, наше преимущество. Сегодня в открытом информационном пространстве, в интернете показывают, каким точным, метким огнем уничтожается живая техника врага.

Враг находится в панике, в истерике. Руководство вражеской страны находится в совершенно растерянном состоянии. Регулярно звонит различным странам, главам государств и правительств различных стран, неоднократно, по несколько в раз день просит помощи, содействия, умоляет. Валяется у них в ногах. Унижается, умоляет спасти их. Единственный путь спасения для них – покинуть наши земли. Мы неоднократно говорили это, покиньте наши земли по собственной воле. Выполните резолюции Совета Безопасности ООН, иначе пожалеете. Вы считаете, что Азербайджан смирится с этой ситуацией? Не смирится, я неоднократно говорил об этом. Считаете, что азербайджанский народ смирится с этими оскорблениями? Не смирится, я неоднократно говорил. Но сидеть на наших землях, отравлять нашу священную землю и после этого предъявлять нам претензии – посмотрите какая наглость. Мы посадили их на место. Мы указали им на их место. Мы гоним их так, что они никогда не забудут этот спринт.

Сегодня бои идут по всему фронту. Азербайджан укрепляет свои позиции на всех направлениях, и мы принуждаем оккупанта, агрессора к миру. Именно в этом основная цель данной операции. Мы показали им, что победа за нами и на поле боя, и в международной плоскости, и на политической арене. Они увидели нашу силу, нашу волю. Убедились в том, что никакая сила в мире не сможет заставить нас свернуть со своего пути. Ни одна страна в мире не сможет повлиять на нашу волю. Умоляй кого угодно, кланяйся в ноги кому угодно, целуй пятки кому угодно, никто не сможет повлиять на нас! Мы на праведном пути, мы одерживаем победу, мы вернем наши земли и восстановим нашу территориальную целостность.

Но мы, возможно, в последний раз даем оккупантам шанс – покиньте наши земли. Покиньте, возьмите обязательство, вернитесь к переговорам, к формату переговоров. А то кем себя возомнил премьер-министр Армении? Разве можно говорить с нами в таком тоне? Мы указали ему на его место. От того, что говорить "Карабах – это Армения", Карабах никогда не станет Арменией. Посмотрим сейчас как он скажет "Карабах – это Армения". Не может и пикнуть.

Сейчас их министр иностранных дел был вынужден приехать в Москву на переговоры. Пусть приедет, скажет там "Карабах – это Армения". Если он скажет что-то такое, то ни о каких переговорах не может быть и речи. Я уже говорил об этом, никто не сможет заставить нас. Он говорил, что мы должны вести переговоры с бандитом – главарем криминальной "Нагорно-Карабахской республики". Мы никогда не согласимся с этим, и этого никогда не будет. Поэтому события, произошедшие вчера и позавчера на политической арене, свидетельствуют о том, что руководство Армении, наконец, получив мощный удар по голове, начало осознавать, что будет действовать только на наших условиях. Будет так, как скажем мы. Даем шанс, чтобы покинули наши земли путем переговоров, мирным путем. Мы все равно вернемся на эти земли. Мы все равно восстановим нашу территориальную целостность. Весь мир, в том числе Армения, увидел это. Мы не хотим, чтобы проливалась кровь. Мы не хотим, чтобы были шехиды. Мы хотим наши земли. Уходите, убирайтесь с наших земель! Уходите и живите в своей стране. Но мы вернем нашу землю. Поэтому они не должны упускать этот исторический шанс.

Считаю, что встреча, которая пройдет сегодня в Москве, внесет ясность во многие вопросы. Они должны принять базовые принципы. Хотя Пашинян говорил, что он их не принимает. Говорил, что не отдаст Азербайджану ни пяди земли. И что случилось?! Удержи эти оккупированные земли. Ты же не хотел их отдавать. Тогда почему отдал? Почему бежал? А сейчас целуешь пятки тому и другому, унижаешься, унижаешь свой народ. Превратил свою страну в ничто. Он говорил, что не отдаст эти земли. Кто у тебя спрашивает, отдашь или нет?! Пришли и забрали, вот и все. Заберем столько, сколько нужно, а если захотим, и больше. Так же, как могли забрать в июле. Я говорил об этом. В июле мы могли спокойно перейти на территорию Армении и захватить там земли. Никто не мог бы нам противостоять. Об этом свидетельствуют нынешние бои. Мы не сделали этого. Я не позволил. Хотя наши военнослужащие уже были готовы к этому. Не позволил, потому что есть политическая воля. Мы действуем в рамках законов. Мы не претендуем на землю других стран, но и свою землю никому не отдадим. Что случилось, Пашинян? Ты говорил, что "Нагорно-Карабахская республика" включает также все оккупированные земли. В таком случае защищай их. Почему же ты бежишь в Москву? Почему звонишь, надоедаешь мировым лидерам? Кому ты еще не звонил? Советую позвонить еще шаманам. Пусть они помогут ему. Или пусть позвонит вождю племени на каком-нибудь далеком острове, может тот спасет его. Как говорится, стал персонажем анекдотов. Откройте, посмотрите социальные сети, над ним издеваются, смеются, придумывают анекдоты. Наверное, в мире не было другого человека, который бы так унизил свою страну. Из-за чего? Из-за того, что захватил чужие земли и не может покинуть их.

Поэтому я, обращаясь к азербайджанскому народу, говорю: мы вернем наши земли. Помню, незаконно находящийся в Нагорном Карабахе главарь группировки, который будет выдворен оттуда, провел в Шуше церемонию "инаугурации". В то время это вызвало большой резонанс в азербайджанском обществе, то есть очень сильно подействовало на него. Мы восприняли это как оскорбление – все мы, без исключения. Помню, ко мне тоже обращались, говорили, что мы не должны позволить этого, должны разбомбить, разгромить это место. Конечно, я не мог пойти на это, потому что мы не воюем с гражданскими лицами. В отличие от Армении, мы не обстреливаем гражданское население. Но мы не забыли этого. Пусть посмотрит сейчас на здание, где проходила его "инаугурация". В каком оно виде!

Мы хорошо знаем, что и когда надо делать. Поэтому сегодня наша успешная операция привела к большим результатам. Я знаю, что, когда и как надо делать. Азербайджанский народ верит в меня. А я, опираясь на это доверие, принимаю все необходимые меры, уверенно управляю нашей страной во всех сферах, в том числе в области армейского строительства.

Хочу коснуться еще одного вопроса. Азербайджанский народ неоднократно слышал от посредников, руководителей некоторых международных организаций, что этот конфликт не имеет военного разрешения. А я говорил, что не согласен с этим тезисом, и я оказался прав, я! Вот уже около тридцати лет ведутся переговоры. Что-то сдвинулось с места? Вернули нам хоть один сантиметр земли путем переговоров? Заставили агрессора выйти с наших земель, выполнить резолюции Совета Безопасности ООН? Нет. А как сейчас решается этот вопрос? Разве это не военный путь? Этот вопрос решается именно военным путем. Военным, а затем – политическим. Если бы не было этой операции, если бы мы не нанесли агрессору необходимые удары, не преподнесли ему урок, разве они сейчас побежали бы в Москву на переговоры?! Сидели бы, довольные собой, и говорили, что не отдаем земли. Мы вынудили их. Мы привели их в такое состояние, что сейчас они ищут, где бы спрятаться, и не находят. Сидят, как мыши, набрав в рот воды. Куда же подевалось твое упрямство?! Где твое высокомерие?! Где твой "героизм"?! Ты говорил, что "Карабах – это Армения". Карабах – это Азербайджан. Это должны знать все, в том числе те, кто возглавляет сегодня Армению. Еще раз говорю им, если после московских переговоров вновь пойдут на фальсификацию, то пожалеют. Мы вернем наши земли – мирным или военным путем. Однозначно! Мы хотим сделать это мирным путем, взять их мирным путем. Даем Армении последний шанс. Последний шанс! Пусть ни на кого не рассчитывает. Никто им не поможет. Армения беспомощна перед нами. Армения стоит на коленях перед нами. Мы поставили их на колени перед памятью наших шехидов. Кровь наших шехидов не осталась на земле. Встречаясь с представителями семей шехидов, родителями шехидов, я неоднократно говорил, что мы отомстим за них. Кровь наших шехидов не останется и не остается на земле. Мы не хотим крови. Мы хотим, чтобы нам вернули наши земли. Вернули, не затягивали вопрос. Нет вопроса статус-кво, исчерпан. Статус-кво должен быть таким, другим. Я изменил статус-кво, изменил! Там, на поле боя. Нет статус-кво. Линия соприкосновения - нет линии соприкосновения. Мы прорвали ее. Они 30 лет создавали эту линию соприкосновения. Причем рельеф этого региона является естественным укреплением. Мы продвигаемся снизу вверх. При этом в течение 30 лет там сооружались бетонные укрепления. Мы прорвали их. Никто и ничего не может сделать перед азербайджанскими солдатами. Сегодня мы разрушили эту линию соприкосновения. Ее нет. Теперь они говорят, что будет новая линия соприкосновения. Не будет! Мы вернем наши земли. О какой линии соприкосновения может идти речь?! Ее нет. Мы разрушили ее, мы сделали это, проявили волю, приложили силы, опираясь на волю нашего народа, и сегодня одерживаем победу. Мы одерживаем историческую победу! Это – самая яркая победа среди всех, которые одержал азербайджанский народ. Эти победы в будущем будут продолжаться. Мы освободим наши земли, восстановим нашу территориальную целостность! Будем гнать врага и дальше. Я знаю, что азербайджанский народ одобряет мои слова. Мы будем гнать их до конца. Наш флаг будет поднят на всех оккупированных землях, территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена. Да здравствует азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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