Обломки баллистической цели, выпущенной с территории Армении в направлении Мингячевира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Распространены фотокадры обломков баллистической цели, выпущенной с территории Армении в направлении Мингячевира, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Вчера сообщалось о том, что баллистическая цель, выпущенная из оперативно-тактического ракетного комплекса 9К72 «Эльбрус» с территории Армении в направлении Мингячевира, была обнаружена и уничтожена системами ПВО Азербайджана", - говорится в сообщении министерства.

Представляем фото обломков этой ракеты, оставшихся после её сбития.

(Текст: Кямаля Сеидова)