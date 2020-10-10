Минобороны Турции: Азербайджанская армия одержала великую победу

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия одержала великую победу.

Об этом говорится в публикации на странице министерства национальной обороны Турции в Twitter, сообщает в субботу Trend.

В сообщении говорится, что азербайджанская армия проявила высочайший героизм для освобождения оккупированных земель, достигнув больших успехов: "Армения должна вернуть оккупированные территории их исконным владельцам. Турция всегда будет рядом с азербайджанскими братьями".

(Текст: Кямаля Сеидова.)