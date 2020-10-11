Условия в переговорном процессе сегодня диктует Азербайджан - глава общины

БАКУ /Trend/ - Славные победы азербайджанской армии с целью пресечения военных преступлений Армении и освобождения наших земель от оккупации выявили множество наших преимуществ. За короткое время наши соотечественники, проявив солидарность, смогли сплотиться единым фронтом против агрессора. Люди консолидировались вокруг Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Весь мир увидел, что каждый азербайджанец - воин.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Турал Гянджалиев, комментируя результаты военных операций, продолжающихся с 27 сентября.

Он также рассказал о дипломатическом давлении, оказанном на Азербайджан в период ведения боевых действий.

"Президент Ильхам Алиев, умело выстояв перед этим давлением, благодаря своевременным дипломатическим шагам и выверенной внешней политике смог нейтрализовать это давление на нашу страну. Все это доказывает, что национальные интересы нашей страны превыше всего для главы государства. С полной уверенностью могу сказать, что попытка Армении и ее покровителей сформировать единый дипломатический фронт против Азербайджана была предотвращена", - отметил Турал Гянджалиев.

По словам депутата, если хладнокровно проанализировать ситуацию то можно прийти к выводу, что какой-либо неправильный шаг в данной ситуации мог бы перечеркнуть достигнутые военные успехи.

"Если бы Азербайджан не согласился на гуманитарный режим прекращения огня, укрепились бы позиции Армении во всем мире. Разумеется, этот режим временный. Если Армения будет продолжать прежнюю политику, не выведет свои войска с оккупированных территорий, то возобновление боевых действий будет неизбежно. Считаю, что на данном этапе должны быть проведены субстантивные переговоры, основанные на базовые принципы, разработан график вывода армянских войск с оккупированных территорий", - подчеркнул Гянджалиев.

Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха отметил, что Армения потерпела поражение не только на поле боя, но и на дипломатической арене.

"Армения долгие годы пыталась изменить формат переговоров, и вовлечь так называемый "нагорно-карабахский режим" в процесс, как третью сторону. Однако успешная военная операция Азербайджана раз и навсегда похоронила эту мечту Армении. Она призналась, что в этом конфликте стороной является не "сепаратистский режим", а сама Армения. Руководство этой страны сегодня вынуждено принять диктуемые им условия. Сегодня в переговорном процессе условия диктует Азербайджан", - сказал Турал Гянджалиев.

Он добавил, что армия, которую страна-оккупант строила на льготные кредиты в течение 30 лет, была уничтожена.

"В результате военных действий были освобождены Джебраил и Гадрут, десятки сел. Множество стратегических высот и дорог перешли под контроль азербайджанских подразделений. Потери Армении не ограничились лишь территориями. Точными ударами могучей армии Азербайджана были уничтожены свыше 190 танков, артиллерийские установки, ракетные системы залпового огня, тяжелая огнеметная система, живая сила, большое количество военной техники и боеприпасов были взяты нашими войсками в боеспособном состоянии. Считаю, что Армения еще десятилетия не сможет восстановиться после этого поражения" - подытожил Турал Гянджалиев.

(Текст: Турал Гараджаев)