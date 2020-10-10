ВС Азербайджана переломили хребет армянской армии - Руфиз Хафизоглу в интервью турецкому телеканалу "TRT Arab" (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - АМИ Trend непрерывно информирует мировую общественность о событиях, которые происходят в Нагорном Карабахе.
Во время выступления по турецкому телеканалу "TRT Arab" главный редактор АМИ Trend Руфиз Хафизоглу сказал, что ВС Азербайджана переломили хребет армянской армии.
Он добавил, что уже все мировое сообщество знает, что Армения - агрессор и провокатор.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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ВС Азербайджана переломили хребет армянской армии - Руфиз Хафизоглу в интервью турецкому телеканалу "TRT Arab" (ФОТО/ВИДЕО)
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