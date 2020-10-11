В течение ночи азербайджанская армия нанесла огневые удары по ВС Армении (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ночь с 10 на 11 октября ситуация по всему фронту была стабильно напряженной.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, не соблюдающие режим гуманитарного перемирия подразделения вооруженных сил Армении, сосредоточив силы и военную технику, вновь предприняли попытку атаковать небольшими группами в Гадрутском и Джебраильском направлениях, с целью вернуть утраченные позиции. Ночью все попытки противника атаковать были пресечены огнем.

В результате действий Азербайджанской Армии большое количество живой силы противника, а также 5 танков Т-72, 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 5 грузовиков с боеприпасами, 11 единиц другой автомобильной техники, 3 РСЗО БМ-21 «Град», 5 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 8 систем ПВО и радиолокационная станция были уничтожены и выведены из строя на различных направлениях фронта.

Согласно полученной информации, в результате боевых операций основным и резервным силам армянской армии на оккупированных территориях был нанесен серьезный урон, боеприпасы и горючее на исходе. Армянское военное командование находится в психологическом напряжении, а личный состав под страхом. Доверие армянских солдат к командирам утеряно.

Военнослужащие 1-го, 5-го и 9-го мотострелковых полков, в массовом порядке самовольно оставляют боевые позиции. Военная полиция бессильна в принудительном порядке возвращать этих солдат в окопы.

Согласно информации, заместитель командира 1-го мотострелкового полка подполковник Артак Ванян также находится среди многочисленных потерь в живой силе вражеской армии.

В настоящее время войска Азербайджанской Армии обладают оперативным преимуществом на всей протяженности фронта.