Генпрокуратура Азербайджана: В результате обстрела Гянджи армянскими ВС 7 человек погибли и 34 получили ранения
БАКУ /Trend/ - Военно-политическое руководство государства-агрессора Армении, грубо нарушая нормы и принципы международного права, положения Женевских Конвенций 1949-го года и дополнительных протоколов к ним, а также объявленного с 12:00 10 октября режима гуманитарного прекращения огня, продолжает свою террористическую деятельность, подвергает обстрелам тяжелой артиллерии населенные пункты Азербайджана, умышленно избрав в качестве целей мирное население.
Как сообщает Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана, несмотря на это, Армения путем распространения лживых сообщений в зарубежных СМИ и социальных сетях,пытается скрыть свои преступления и уклониться от ответственности.
Однако эта ложь разоблачается фото и видеоматериалами, распространяемыми с места событий местными и зарубежными СМИ.
11 октября примерно в 02:00 армянскими вооруженными силами массированному обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана Гянджа. В результате ракетного обстрела многоквартирного здания в центре города погибли семь мирных жителей, в том числе три женщины, ещё 34 человека получили ранения. Среди раненых шестнадцать женщин и шестеро детей. В городе также более 10 многоквартирным зданиям и более 100 объектам различного назначения был нанесен значительный ущерб.
Находящимися на месте событий сотрудниками прокуратуры проводятся необходимые оперативно-следственные действия для установления перечня пострадавших лиц и объектов гражданской инфраструктуры, которым был нанесен ущерб.
Общественности будет предоставлена подробная информация.