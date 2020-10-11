Спикер парламента: Армения вновь показала свое неуважение к гуманитарным нормам

БАКУ /Trend/ - Армения в очередной раз продемонстрировала свою преступную сущность, показала, что является террористическим государством и не уважает никакие гуманитарные нормы.

Об этом сказала Trend спикер Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова.

По ее словам, тот факт, что жалкая и беспомощная перед азербайджанскими вооруженными силами Армения подвергла ракетному обстрелу безоружных и мирных людей есть не что иное, как ее публичное унижение на глазах у всего мира перед героизмом и бесстрашием, происходящими из славной истории азербайджанского народа.

"Это нападение еще раз ясно показывает всему миру, что Азербайджан ведет справедливую борьбу, а Армения воюет самым ничтожным образом", - добавила депутат.

Спикер парламента отметила, что на фоне этих событий в азербайджанском народе все больше растет уверенность, что победа за нами. Карабах - это Азербайджан!.