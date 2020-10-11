Провокация со стороны Армении является неуважением к международному сообществу и России - Хикмет Гаджиев ответил на вопросы журналистов в Гяндже
БАКУ /Trend/ - Обстрел Гянджи Арменией - неуважение к международному сообществу и Российской Федерации.
Как сообщает Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, который в настоящее время находится в Гяндже.
Хикмет Гаджиев осмотрел место разрушений в Гяндже, после чего сделал заявление для журналистов.
Отметим, что вооруженные силы Армении, грубо нарушая нормы и принципы международного права, положения Женевских Конвенций 1949-го года и дополнительных протоколов к ним, а также объявленный с 12:00 10 октября режим гуманитарного прекращения огня, продолжают свою террористическую деятельность, подвергая тяжёлому артиллерийскому обстрелу населенные пункты Азербайджана.