Провокация со стороны Армении является неуважением к международному сообществу и России - Хикмет Гаджиев ответил на вопросы журналистов в Гяндже

БАКУ /Trend/ - Обстрел Гянджи Арменией - неуважение к международному сообществу и Российской Федерации.

Как сообщает Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, который в настоящее время находится в Гяндже.

Хикмет Гаджиев осмотрел место разрушений в Гяндже, после чего сделал заявление для журналистов.

Отметим, что вооруженные силы Армении, грубо нарушая нормы и принципы международного права, положения Женевских Конвенций 1949-го года и дополнительных протоколов к ним, а также объявленный с 12:00 10 октября режим гуманитарного прекращения огня, продолжают свою террористическую деятельность,​ подвергая тяжёлому артиллерийскому обстрелу населенные пункты Азербайджана.