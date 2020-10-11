Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением в связи с ракетным обстрелом Гянджи

БАКУ /Trend/ - Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в знак протеста против убийств, ранений мирных жителей и разрушения гражданских объектов в результате регулярных артиллерийских и ракетных обстрелов армянскими ВС города Гянджа и других населенных пунктов Азербайджана, находящихся вне зоны боевых действий.

Как сообщает в воскресенье Trend, в заявлении подчеркивается, что вооруженные силы Армении, которая не отказавшись от своей агрессивной политики, военных преступлений и вандализма, грубо нарушая Устав ООН, нормы и принципы международного права, в том числе нормы международного гуманитарного права, а также гуманитарный режим прекращения огня, объявленный 10 октября 2020 года в 12:00, продолжает регулярно обстреливать населенные пункты из тяжелой артиллерии и ракет, умышленно целится в мирное население Азербайджана.

"Вооруженные силы Армении около 02:00 11 октября в очередной раз подвергли ракетному обстрелу с территории Армении многоквартирное жилое здание в центре второго по величине города Азербайджана - Гянджи, которая находится в 100 километрах от зоны боевых действий. Это город, обладающий древней историей и множеством культурных памятников. В результате разрушения здания, в котором находились женщины, дети и старики, погибли девять человек, 34 человека получили ранения. Многочисленным объектам гражданской инфраструктуры в городе нанесен колоссальный ущерб", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что в то время как нормы международного гуманитарного права и Женевские конвенции в качестве основного принципа требуют четко различать комбатантов и гражданских лиц, военные и гражданские объекты в ходе военных операций, ведущийся армянскими ВС регулярный артиллерийский и ракетный обстрел города Гянджа, стратегически важного для региона города Мингячевир и других населенных пунктов Азербайджана показывает, что страна-оккупант не признает требований международного права, демонстрирует в его отношении безразличие.

"Влиятельные международные организации и страны мира должны резко осудить продолжающийся обстрел гражданского населения и городов Азербайджана со стороны страны-оккупанта Армении с использованием особых ракетных систем, что является военным преступлением и грубейшим нарушением Женевских конвенций от 1949 года и дополнительных протоколов к ним, в частности Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, Гаагской конвенции "Об охране культурных ресурсов во время вооруженных конфликтов" от 14 мая 1954 года, и в отношении Армении, согласно положениям международного права, должны быть приняты жесткие меры. Требуем от влиятельных международных организаций и стран мира положить конец действиям Армении, которая в нарушение норм и принципов международного права продолжает совершать военные преступления, приведшие к гибели мирных жителей, пресечь посягательство на жизнь и здоровье, имущество гражданского населения Азербайджана, и тем самым положить конец сопровождающимся массовыми нарушениями прав и свобод человека военным преступлениям Армении, приняв решительные меры, предусмотренные международным правом", - говорится в заявлении.

Заявление направлено генсеку ООН, в Совет Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет по правам человека ООН, руководству ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Евросоюза, Совета Европы, ОБСЕ, в международный и европейские институты омбудсменов, Ассоциацию омбудсменов Азии, Организацию исламского сотрудничества (ОИС) и Ассоциацию омбудсменов стран-членов ОИС, Независимую постоянную комиссию по правам человека ОИС, Европейскую сеть омбудсменов по защите прав детей, Международное бюро мира, омбудсменам различных стран, посольствам Азербайджана в зарубежных странах и посольствам зарубежных стран в Азербафджане, диаспорским организациям Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев)