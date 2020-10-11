Президент Ильхам Алиев: Турция при Президенте Эрдогане перестала быть послушным союзником Запада

БАКУ/Trend/ - Турция при Президенте Эрдогане перестала быть послушным союзником Запада.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу РБК России 10 октября.

«Все эти мнения были ложными, это был сознательный вброс, здесь было несколько целей. Во-первых, и дальше демонизировать Турцию, а это, к сожалению, на западе приобретает какую-то норму какой-то современной политической моды. Это совершенно безосновательно. Турция отстаивает свои интересы, отстаивает свое право жить своей жизнью. Турция при Президенте Эрдогане перестала быть послушным союзником Запада. Она диктует условия и в своем регионе, в мире. С Турцией считаются. Авторитет Турции вырос. Турецкая армия - вторая в НАТО, она может решать любую военно-политическую проблему. Поэтому, конечно же, со стороны Запада идет такое открытое давление. Оно даже сопряжено с каким-то очень странным и негативным эмоциональным фоном по отношению к Турции. То есть, это первая причина - демонизация Турции. Вторая причина – это преуменьшение потенциала Азербайджана, в том числе военно-технического. И попытка представить так, что вот это Турция или кто-то там под влиянием Турции решил военный вопрос. Нет. Наши земли мы освободили сами. Миф о так называемой победоносной армянской армии - он рухнул, его и не было. Те, кто глубоко знают историю конфликта, прекрасно знают, что наши земли были оккупированы в том числе 366-м мотострелковым полком советской армии, который был расположен в Ханкенди и в котором по-моему 70 процентов военнослужащих были армянского происхождения. То есть, это было советское вооружение, советское командование с армянским составом, которые активную роль принимали и в этнических чистках, и в геноциде», - сказал глава государства.