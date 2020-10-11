Хикмет Гаджиев: С одной стороны, Армения умоляет о мире, с другой - совершает теракт против мирного населения

БАКУ /Trend/ - С одной стороны, Армения умоляет о мире, с другой - совершает теракт против мирного населения.

Об этом сказал находящийся в настоящее время в Гяндже помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в воскресенье Trend.

"Мы рассматриваем этот шаг армян как террористический акт. Они прибегают к таким бесчестным поступкам, чтобы компенсировать свои неудачи на поле боя", - сказал помощник Президента.

Отметим, что в результате ночного ракетного обстрела Гянджи армянскими ВС погибли 9, получили ранения 34 мирных жителей города.