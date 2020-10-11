Международные организации должны адекватно отреагировать на армянский вандализм - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Проиграв на поле боя, Армения подвергает обстрелу гражданское население Азербайджана.

Как передает в воскресенье Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что международные организации должны адекватно отреагировать на эти варварские действия Армении.

"Это акт вандализма, варварство, совершенное армянской стороной, и очередное преступление против азербайджанского народа. Вся ответственность за это лежит на военно-политическом руководстве Армении. Территория Азербайджана подвергается обстрелу с территории Армении. Все это является грубейшим нарушением международного права", - подчеркнул Гаджиев.

Отметим, что в результате ночного ракетного обстрела Гянджи армянскими ВС погибли 9, получили ранения 34 мирных жителей города.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)