Аналитик Андрей Петров: Сегодняшние террористические акты показали, что Армения хочет крови, хочет проиграть и оказаться в еще более тяжелом положении, чем сейчас

БАКУ /Trend/ - Сегодняшние террористические акты, а это, безусловно, теракты против мирного населения Азербайджана, показали, что Армения хочет дальше продолжать войну, хочет крови, хочет проиграть и оказаться в еще более тяжелом положении, чем сейчас.

Об этом заявил старший аналитик российского агентства «Вестник Кавказа» Андрей Петров, комментируя ракетный обстрел армянскими вооруженными силами мирных азербайджанских городов Гянджа и Мингячевир, сообщает Trend.

Он отметил, что ночными атаками на Гянджу, и позже на Мингячевир, Армения фактически полностью отказалась от какого-либо мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. «Азербайджан, имея преимущество на поле боя, согласился на призывы международного сообщества вернуться к мирному урегулированию, хотя мог бы спокойно и уверенно продолжать военные действия, вытесняя оккупационные войска со своей территории. Армении действительно был дан последний шанс избежать больших жертв и вывести свои войска миром. Однако, сегодняшние террористические акты, а это, безусловно, теракты против мирного населения Азербайджана, показали, что Армения хочет дальше продолжать войну, хочет крови, хочет проиграть и оказаться в еще более тяжелом положении, чем сейчас. Я думаю, что возобновление боевых действий неизбежно, потому что Армения никак не выполнила ни одного условия перемирия, которое было заключено накануне в Москве», - сказал А.Петров.