Если Армения не остановится, то в соответствии с международным правом Азербайджан примет ответные меры - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Сегодня Армения подвергла Гянджу ракетному обстрелу. Если Армения продолжит эти свои деяния, то в соответствии с международным правом Азербайджан примет ответные меры.

Как передает в воскресенье Trend, об этом на сегодняшнем брифинге для представителей аккредитованных в Азербайджане зарубежных военных атташе и международных организаций (ООН, ЕС, МККК) сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он сказал, что Гянджа находится вдалеке от линии соприкосновения, однако Армения подвергла город ракетному обстрелу из Варденисского района.

"Гянджа - густонаселенный город. В результате обстрела погибло и получило ранения много людей. Армения использовала при нападении ОТРК "Точка-У". Ракета, выпущенная из этого комплекса, обладает колоссальной разрушительной силой. Обстрел густонаселенной территории из такой ракеты осуществлен именно для того, чтобы убить много людей. Армения обстреливает наши города из таких установок, как "Смерч", "Скад". Параллельно Армения обстреливает из РСЗО "Смерч" промышленный город Азербайджана Мингячевир. Это противоречит соглашению о гуманитарном перемирии, достигнутому в Москве. Азербайджан строго соблюдает требования гуманитарного режима прекращения огня, но Армения совершает акт вандализма против гражданского населения. Международные организации должны оказать политическое давление на Армению. В Армению продолжает транспортироваться оружие - как с "черного рынка", так и с использованием гражданских самолетов. Это полностью противоречит международным нормам гражданской авиации", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Помощник Президента Азербайджана довел до внимания присутствующих, что Азербайджан продемонстрировал приверженность урегулированию вопроса в рамках Минской группы ОБСЕ.

"Но, к сожалению, Армения, нарушив достигнутое соглашение, подвергла обстрелу гражданское население Азербайджана. Армения и сама признает, что нападая на мирное население, она преследует определенные цели. Армения обстреливает населенные пункты как вблизи линии соприкосновения, так и в 100 километрах от зоны ведения боевых действий. Если Армения продолжит эти деяния, то Азербайджан в соответствии с международным правом примет ответные меры. Но мы боремся с вооруженными силами Армении. Наша цель - не гражданское население. Военные должны биться на поле боя, а не вести войну против гражданского населения", - сказал Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)