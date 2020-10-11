Действия Армении представляют серьезную угрозу для мира в регионе - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Действия Армении представляют серьезную угрозу для мира в регионе.

Об этом на сегодняшнем брифинге для представителей аккредитованных в Азербайджане зарубежных военных атташе и международных организаций (ООН, ЕС, МККК) сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в воскресенье Trend.

Помощник Президента подчеркнул, что Азербайджан ведет борьбу в рамках своей суверенной территории. Армения же со своей территории обстреливает азербайджанские города.

"Армения также нацеливается на энергетическую инфраструктуру, что представляет угрозу не только для Азербайджана, но и для других стран", - добавил Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)