Российский политолог: Атаки на мирное население и гражданские объекты – это откровенное неуважение к сопредседателям ОБСЕ, в том числе и к России

БАКУ /Trend/ - Нарушение режима прекращения огня со стороны Армении ставит в тупик достигнутые ранее договоренности. Армения и ранее неоднократно нарушала договоренности, но сейчас создается ощущение, что она это сделала специально, ударив по азербайджанскому городу Гянджа. Этот удар привел к жертвам среди мирного населения, на что Азербайджан не сможет реагировать спокойно.

Об этом заявила заместитель директора Института политических исследований России Дарья Гревцова, сообщает Trend.

По ее мнению, скорее всего Армения ожидает ответной реакции, чтобы Баку дал команду ударить также по армянскому городу. В этом случае Пашинян с полным правом может обратиться для защиты в ОДКБ, поскольку война затронет и территорию Армении.

«То есть такой акт можно назвать целенаправленной провокацией. Сейчас очень много зависит того, какое решение примет официальный Баку. А ситуация непростая, поскольку будет уже определять стратегическое развитие конфликта. С другой стороны, можно рассмотреть и иную версию, что армянские военноначальники не подчиняются Пашиняну и это было их решение, чтобы убрать Пашиняна. Мы знаем, что эти военные - члены Республиканской партии, относящиеся к карабахскому клану и они хотят вернуть себе власть. А для этого необходимо подставить Пашиняна, показать его неспособным решить этот конфликт. А затем его свергнуть», - сказала политолог.

Она подчеркнула, что международная общественность должна призвать Армению к ответственности и надавить на нее из-за того, что она срывает дипломатическое решение конфликта. «Атаки на мирное население и гражданские объекты – это откровенное неуважение к сопредседателям ОБСЕ, в том числе и к России, которая прикладывает все усилия для урегулирования конфликта», - отметила Д.Гревцова.