Аккредитованные в Азербайджане зарубежные дипломаты находятся в пострадавшей от ракетного удара армянских ВС Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Послы, военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, а также главы представительств международных организаций находятся в Гяндже, сообщает в понедельник Trend.

Дипломатов сопровождает помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Цель визита - ознакомить дипломатов с последствиями преступных действий Армении, ракетными атаками, осуществленными ВС Армении в отношении мирных граждан и энергетической инфраструктуры.

Затем дипломаты отправятся в Мингячевир.

(Текст: Кямаля Сеидова)