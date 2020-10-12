Аккредитованные в Азербайджане зарубежные дипломаты находятся в пострадавшей от ракетного удара армянских ВС Гяндже (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Послы, военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, а также главы представительств международных организаций находятся в Гяндже, сообщает в понедельник Trend.
Дипломатов сопровождает помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Цель визита - ознакомить дипломатов с последствиями преступных действий Армении, ракетными атаками, осуществленными ВС Армении в отношении мирных граждан и энергетической инфраструктуры.
Затем дипломаты отправятся в Мингячевир.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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Аккредитованные в Азербайджане зарубежные дипломаты находятся в пострадавшей от ракетного удара армянских ВС Гяндже (ФОТО)
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