В результате армянского обстрела Гянджи пострадала и старинная православная церковь

БАКУ / Trend/ - Иностранные дипломаты, которые посетили сегодня Гянджу, стали свидетелями преступлений военно-политического руководства Армении, зверства и вандализма ее армии.

В результате артиллерийского обстрела Гянджи среди гражданских лиц есть погибшие и раненые, пострадали исторические памятники, в том числе, православная церковь с полуторавековой историей.

Об этом журналистом в Гяндже рассказал ахунд святилища «Имамзаде», уполномоченный представитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) по Западному региону гаджи Таир Аббасов, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что древняя Гянджа известна в мире такими великими поэтами как Низами, Месхети, учеными, а также гостеприимством и миролюбием: "Армения хочет повторить в Гяндже геноцид, совершенный в Ходжалы. Выпущенные ракеты были нацелены на невинных детей, женщин, стариков. В результате последнего ракетного обстрела погибли 9 мирных жителей, множество раненых, разрушены дома".

Подчеркнув, что Азербайджан толерантная страна, гаджи Таир сказал: "В Гяндже много церквей, мечетей, синагог и религиозных центров. Одна из ракет, выпущенных из Армении по Гяндже, упала рядом с могилой пятого внука пророка Мухаммеда и расположенной вокруг нее мечети IX века, нанеся серьезный ущерб. Кроме того, ракета повредила и православную церковь с полуторавековой историей. Это показывает то, что для армян нет ничего святого".

(Текст: Кямаля Сеидова.)