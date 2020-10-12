Открыты дополнительные счета в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Учитывая многочисленные обращения об оказании финансовой поддержки азербайджанской армии, поступающие в министерство обороны Азербайджана от наших соотечественников, проживающих за рубежом, в Международном банке Азербайджана были открыты счета в турецких лирах и британских фунтах стерлингов Фонда помощи Вооруженным Силам, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны.

(Текст: Кямаля Сеидова.)