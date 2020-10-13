Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов направил Президенту Азербайджана письмо.

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален актами агрессии против братского народа Азербайджана, желаю скорейшего урегулирования конфликта в рамках норм и принципов международного права, установления справедливости и обеспечения территориальной целостности Азербайджана.

Я внимательно наблюдаю за тем, как известные деятели культуры и искусства Азербайджана, находясь рядом со своим государством в эти трудные для страны дни, поддерживают Ваш народ, вижу, как безгранично они любят Родину, как беспокоятся о грядущих поколениях страны. Всем сердцем разделяю чуткое отношение к данному вопросу представителей интеллигенции, со многими из которых я работал и дружил многие годы, их мнение. Как деятель культуры, я глубоко чувствую горечь и боль азербайджанского народа, желаю, чтобы на исконных азербайджанских землях в скором времени вновь воцарились мир, спокойствие и благополучие.

Историческая справедливость и право на стороне Азербайджана. Уверен, что благодаря лидерству Вашего превосходительства народ Азербайджана достойно справится с этими трудностями, и мы вместе со всем тюркским миром будем наблюдать как на этих священных для каждого азербайджанца исторических землях возрождаются искусство, культура и жизнь.

Пользуясь возможностью, прошу Аллаха упокоить души павших в боях, ниспослать раненым скорейшего исцеления", - говорится в письме.