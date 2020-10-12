Президент Ильхам Алиев: Мы построим на освобожденных от оккупации землях целые города, мы вернем туда жизнь

БАКУ/Trend/ - Мы построим там не только крыши, мы построим там целые города, мы вернем туда жизнь. Мы восстановим все разрушенные места. Сегодня они находятся под контролем нашей армии. Некоторые освобожденные от оккупации земли уже посещают представители наших СМИ. В других местах военнослужащие сами снимают видеокадры, видят, что там нет ни одного уцелевшего здания. То есть, это – действия фашистов. Мир должен увидеть и увидит это.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.

«Они разрушили все наши села. Сделали так, чтобы азербайджанцы больше никогда не вернулись туда, не могли вернуться. Но они не знают воли азербайджанского народа. Мы отстроили Джоджуг Марджанлы примерно за восемь месяцев. Сегодня там живут люди, есть и газ, и вода, и электричество, и мечеть, и больница, и школа, и дома – все. Мы должны превратить все эти земли в рай. Там природа и так райская, и несмотря на то, что эти земли много лет находились под пятой армян, они возродятся, туда вернутся жизнь, детский смех, улыбки людей.

Поэтому сейчас мы уже должны работать над планами развития этих регионов, соответствующие указания даны. Будет подготовлено планирование, чтобы население Азербайджана вернулось в эти регионы, чтобы оно в максимально короткий срок разместилось там»,- сказал глава государства.