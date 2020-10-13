Члена Совета попечителей Международного центра Низами Гянджеви направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Боснии и Герцеговины в 2001-2002 годах, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел в 2012-2015 годах, член Совета попечителей Международного центра Низами Гянджеви Златко Лагумджия направил Президенту Азербайджана письмо.

"Уважаемый господин Президент.

Нам на Балканском полуострове, в частности, в Боснии и Герцеговине хорошо известно, что такое война, мы прекрасно понимаем, что переживает сегодня Ваша страна. Потребуется много времени, чтобы утихла эта боль.

Вы – Лидер, успешно защищающий Вашу страну. К сожалению, как и 30 лет тому назад, мы вновь стали свидетелями того, что на нарушение принципов международного права закрывают глаза, об этом предпочитают молчать. Мы призываем мировое сообщество, проявив уважение к территориальной целостности Азербайджана, активизировать усилия по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта на основе норм международного права, в частности, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Мы мобилизовали свои ресурсы в Международном центре Низами Гянджеви для пропаганды этого на международном уровне.

Я высоко оцениваю деятельность Международного центра Низами Гянджеви на Балканском полуострове благодаря Вашей всесторонней поддержке. В случае необходимости помощи я нахожусь на связи с генеральным секретарем Международного центра Низами Гянджеви для мобилизации в меру наших сил моего фонда под названием «Общие ценности и общество», а также моих друзей в регионе.

Верю, что в этот очень трудный для Азербайджана период справедливость в скором времени восторжествует. Мы вместе!

Уверен, что абсолютное большинство народа Боснии и Герцеговины прекрасно понимает, через какие трудности проходит сегодня Ваша страна, и поэтому мы решительно поддерживаем азербайджанский народ", - говорится в письме.