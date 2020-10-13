У армян есть несбыточная мечта создать большое армянское государство - глава Албано-Удинской Христианской Общины

БАКУ /Trend/ - Угнетение представителей других народов со стороны армян произошло не в одночасье, они также притесняли христиан, и последние 30 лет они начали притеснять азербайджанцев.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в интервью сайту НАНА сказал председатель Албано-Удинской Христианской Общины Азербайджана Роберт Мобили.

По его словам, страны, граничащие с Арменией - Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, а также Россия - все полиэтнические и поликонфессиональные государства.

"Армения - единственная моноэтническая, моноконфессиональная страна. Потому что они требуют, чтобы в этой стране жили только армяне и подчинялись армянской церкви. Общественное мнение, созданное армянами, также большой удар для нас. Царская Российская Империя создала возможность для формирования этого общественного мнения в угоду своим интересам, чтобы позволить армянам создать Армению. И сегодня у армян есть несбыточная мечта создать большое армянское государство", - подчеркнул Мобили.

Глава общины добавил, что всемирно признанная Албанская апостольская церковь и ее наследие не имеют ничего общего с армянами. После того как они добились численного превосходства в Нагорном Карабахе, притесняя местное население, они начали арменизировать памятники.

"Как бы они ни фальсифицировали памятники, стереть историю с камней невозможно. Если мы исследуем эти памятники, то увидим, что эту историю нельзя стереть, так как архитектурный стиль этих памятников уникальный. Армяне не только сфальсифицировали албанские церкви, но и уничтожили все исламские памятники, и это аксиома", - подытожил Роберт Мобили.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)