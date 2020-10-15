Молчание международных организаций по поводу армянского вандализма это неуважение к международному праву - депутат

Политика 15 октября 2020 11:23 (UTC+04:00)
Молчание международных организаций по поводу армянского вандализма это неуважение к международному праву - депутат

БАКУ /Trend/ - Армения на государственном уровне продолжает в регионе свою политику агрессии и терроризма. Хотя руководство этой страны сменилось, ее традиционная политика не изменилась.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Огтай Асадов.

По его словам, в результате ракетного обстрела со стороны Армении на 14-м часу гуманитарного режима прекращения огня второго по величине города Азербайджана Гянджи были убиты 10 человек, в том числе дети, женщины и старики, 40 человек получили ранения.

"Очередное международное преступление Армении против Азербайджана свидетельствует о том, что эта страна не готова к переговорам.

Обстрел наших городов и районов вне зоны ведения боевых действий именно с территории Армении носит целенаправленный характер. Таким образом, данным шагом страна-оккупант стремится к тому, чтобы Азербайджан дал адекватный ответ Армении, тем самым пытается вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт третьи страны.

Агрессор пытается использовать гуманитарный режим прекращении огня, достигнутый с участием министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении, для улучшения своих позиций в зоне боевых действий. Совершив ночью теракты против мирных жителей, Армения стремится запугать азербайджанский народ. Если политическое руководство Армении, не способной противостоять нашей армии, нашему государству, думает, что сможет своими провокациями свернуть наш народ с правильного пути, то они ошибаются.

Мировое сообщество, в частности сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые с 27 сентября призывали Азербайджан к прекращению огня, должны занять конкретную позицию в связи с событиями в Гяндже. Молчание международных организаций по поводу армянского вандализма - неуважение к международному праву.

Действия Армении в Гяндже после установления гуманитарного режима прекращения огня не должны остаться без ответа. Как и говорил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, военно-политическому руководству Армении придется ответить за эти преступные действия. Наш народ, веря в силу и мощь нашей армии и государства, никогда не смирится с оккупацией. Мы будем бороться до конца за освобождение наших земель и территориальную целостность. Карабах - это Азербайджан!", - сказал Огтай Асадов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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