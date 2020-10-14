Месут Озил поддержал Азербайджан (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Футболист английского клуба "Арсенал" Месут Озил поддержал территориальную целостность Азербайджана.
Как сообщает Trend, об этом 32-летний полузащитник поделился в своем аккаунте в Twitter.
В своем посте он поделился словами основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка: «Скорбь Азербайджана - наша скорбь, радость Азербайджана - наша радость».
Футболист турецкого происхождения также поделился фразой «Одна нация, два государства».
Озил отметил, что Армения полностью игнорирует резолюции ООН о выводе войск с оккупированных территорий Азербайджана.
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