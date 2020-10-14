Месут Озил поддержал Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Футболист английского клуба "Арсенал" Месут Озил поддержал территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом 32-летний полузащитник поделился в своем аккаунте в Twitter.

В своем посте он поделился словами основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка: «Скорбь Азербайджана - наша скорбь, радость Азербайджана - наша радость».

Футболист турецкого происхождения также поделился фразой «Одна нация, два государства».

Озил отметил, что Армения полностью игнорирует резолюции ООН о выводе войск с оккупированных территорий Азербайджана.