Ряд населенных пунктов Азербайджана с утра подвергся обстрелу - минобороны

БАКУ /Trend/ - В ночь с 13 на 14 октября обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта оставалась напряженной, сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Ночью подразделения вооруженных сил Армении атаковали позиции азербайджанской армии на некоторых направлениях фронта. В результате принятых ВС Азербайджана мер они были отброшены назад, неся потери.

В результате предпринятых азербайджанской армией действий, на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя 5 танков Т-72, 3 РСЗО БМ-21 «Град», 1 ЗРК «Оса-АКМ», 1 БМП-2, 1 зенитная пушка КС-19, 2 гаубицы пушки Д-30, а также несколько единиц автомобильной техники армянских ВС.

Территория Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов с утра подвергается артиллерийскому обстрелу. Азербайджанская армия принимает адекватные меры.

Войска азербайджанской армии, соблюдая режим гуманитарного прекращения огня, сохраняют оперативное преимущество по всему фронту.