В результате обстрела ВС Армении в Тертере ранены представители исполнительной власти

ТЕРТЕР /Trend/ - В результате обстрела населенных пунктов Тертерского района армянскими вооруженными силами ранены шестеро гражданских лиц, сообщает в среду корреспондент Trend с места событий.

В результате артиллерийского обстрела территории района со стороны ВС Армении ранены четыре сельских жителя.

Территориальные представители сел Дюярли и Алескерли ИВ Тертерского района - Зейналов Рамиз Сурхай оглу и Алескерли Ахмедов Кямран Велияддин оглу, которые пытались оказать помощь раненым, также получили тяжелые ранения.

Все раненые госпитализированы.

(Текст: Кямаля Сеидова.)