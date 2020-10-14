Армяне сами уничтожат Пашиняна и Арутюняна - военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Глава так называемого "режима" в Нагорном Карабахе Араик Арутюнян и премьер-министр Армении Никол Пашинян уже доживают свои последние дни.

Об этом в среду сказал Trend полковник-лейтенант запаса, военный эксперт Узеир Джафаров.

По словам эксперта, они оба наговорили армянскому народу столько лжи, что в скором времени они будут вынуждены бежать из страны.

"У них нет другого пути - либо они обратятся в бегство, либо их уничтожат сами же армяне. Они много нафантазировали, наговорили много лжи, хотя Азербайджан призывал их к уму-разуму. Но эти "руководители" не оценили данный им шанс. Теперь дело за азербайджанским солдатом, он, как следует, проучит "лидеров"-самозванцев.

Им не поможет ни гуманитарный режим прекращения огня, ни их покровители. Вчера Армения была вынуждена признать, что за один день с ее стороны было убито 96 военнослужащих. Это означает, что воспользовавшись установленным гуманитарным режимом прекращения огня, они попытались перейти в наступление, и вновь оккупировать освобожденные территории, в ответ азербайджанский солдат их уничтожил. У Армении был шанс сделать правильный выбор, но страна-агрессор сделала неправильный выбор. И по этой причине они получат от армии Азербайджана сокрушительный удар. В ближайшие дни о последствиях этих ударов узнают все", - добавил Узеир Джафаров.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)