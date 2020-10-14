ВС Армении обстреляли населенные пункты Физулинского района ракетами "Смерч" (ФОТО\ВИДЕО)
ФИЗУЛИ /Trend/ - Вооруженные силы Армении продолжают обстреливать села Физулинского района, сообщает в среду с места событий корреспондент Trend.
Армянская армия подвергла села Кюрдмахмудлу и Алыханлы обстрелу ракетами типа "Смерч".
В результате обстрела пострадали около 20 домов в селе Кюрдмахмудлу. В непригодное состояние пришли и несколько домов в селе Алыханлы.
Пострадавших нет.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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