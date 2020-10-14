Президент Ильхам Алиев о новых достижения Армии Азербайджана: В нужное время мы проинформируем об этом

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская армия и на сей раз, проведя успешную операцию по всему фронту, освободила несколько городов и сел. Наша операция по освобождению от оккупации успешно продолжается. Сегодня утром мне сообщили, что азербайджанская армия добилась еще более внушительных успехов в этом направлении. В нужное время мы проинформируем об этом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Haber Türk».

«Причина этого вероломного нападения Армении в том, что они пытаются расширить географию этого конфликта, вовлечь в него Организацию Договора о коллективной безопасности, членами которой являются. Именно поэтому они подвергают обстрелу азербайджанские земли, гражданских лиц и подстрекают нас к ответному огню. Но я сказал, что наша месть будет на поле боя. Мы никогда не предпринимаем никаких действий против гражданских лиц, все наши цели – военные. С первых дней операции еще раз были рассмотрены военные цели, которые мы ликвидировали точным, прицельным огнем. Армянской армии был нанесен большой ущерб, уничтожены более 200 танков, 2 противовоздушные установки «С-300», другая многочисленная техника, в качестве трофея взяты 33 танка и другая техника»,- сказал он.