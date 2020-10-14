Азербайджанцы всего мира выступили с заявлением, протестуя против предвзятого подхода Франции

БАКУ /Trend/ - Наши соотечественники выступили с заявлением, протестуя против предвзятого подхода Франции.

Как сообщили в среду Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в заявлении подчеркивается, что 30 сентября президент Франции Эммануэль Макрон, находясь в столице Латвии Риге, затронул армяно-азербайджанский конфликт и события на фронте, при этом озвучил не соответствующие действительности несерьезные высказывания.

Далее президент Франции оклеветал Азербайджан на основе ложной информации и слухов, не имея каких-либо доказательств. Эти заявления вызвали возмущение и протесты азербайджанцев всего мира. Это еще раз показывает, что Франция не может сохранять нейтралитет как сопредседатель Минской группы ОБСЕ.

Сообщается, что посредник должен быть беспристрастным и справедливым. Франция не делает различия между агрессором - Арменией и подвергшимся оккупации Азербайджаном, предвзято защищает агрессора Армению.

В заявлении напоминается, что Франция это страна, которая проголосовала в 1993 году за четыре известные резолюции Совета Безопасности ООН, призывающие к выводу армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

В обращении подчеркивается, что Азербайджан занимает справедливую позицию и содержится призыв к мировому сообществу и международным организациям поддержать эту позицию.

Отметим, что заявление в целом подписали азербайджанцы, живущие в Азербайджане, Турции, Израиле, России, Кыргызстане, Казахстане и других странах, а также представители дружественных народов.

(Текст: Турал Гараджаев)