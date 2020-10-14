Возбуждено уголовное дело в отношении 15 членов "ASALA", совершивших террор на территории Азербайджана

БАКУ / Trend/ - Возбуждено уголовное дело в отношении члена террористической организации "ASALA", гражданина Франции Жильберта Минасяна, и возглавляемой им группы в 15 человек за преступные действия, совершенные на территории Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Как говорится в сообщении, в Генеральной прокуратуре Азербайджана было проведено расследование на основании многочисленной информации, распространенной в местных и зарубежных СМИ о преступных действиях, совершенных на территории Азербайджана, членом террористической организации "ASALA", неоднократно судимым за террористическую деятельность, гражданином Франции Жильбертом Минасяном и группой из 15 человек, обладающих военным опытом.

Расследованием были установлены основательные подозрения в том, что Минасян и руководимая им группа из 15 человек, войдя в преступную связь с другими лицами в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана, объединились в составе преступного сообщества, незаконно проникли через территорию Армении в Ханкенди и другие оккупированные населенные пункты, и, с целью поддержки незаконного режима т.н. «нагорно-карабахской республики», использовались в качестве наемников в военном конфликте на стороне военно-политического режима Армении в захватнической войне, направленной на оккупацию территорий Азербайджана, а также против мирных граждан Азербайджана и вооруженных сил, осуществляющих антитеррористические операции.

Кроме того, установлены основательные подозрения относительно участия этих лиц в террористической деятельности против граждан Азербайджана с использованием незаконно приобретенного ими огнестрельного оружия, боеприпасов и комплектующих.

На основании доказательств, собранных следственными органами, стало известно, что против азербайджанской армии использовалось оружие и боеприпасы, доставленные наемниками-иностранцами незаконными путями.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.4 (покушение на убийство с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.12 (покушение на умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, расследование поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Генпрокуратура Азербайджана направила запросы о правовой помощи полномочным органам стран, гражданами которых являются указанные лица.

В настоящее время продолжаются интенсивные следственно-оперативные мероприятия.

Также, как сообщалось ранее, продолжаются следственно-оперативные меры по уголовному делу, возбужденному в отношении гражданина Франции Аргура Оганесяна и гражданина Грузии Вагана Чахаляна, совершивших подобные преступления.

(Текст: Кямаля Сеидова.)