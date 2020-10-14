Армения не выполняет ни одно условие московской декларации - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Армения, несмотря на подписание московской декларации, продолжает брать под прицел населенные пункты и инфраструктурные объекты Азербайджана. Это неприемлемо!

Об этом на сегодняшнем брифинге для представителей аккредитованных в Азербайджане зарубежных военных атташе и международных организаций (ООН, ЕС, МККК) сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает Trend.

Гаджиев отметил, что в очередной раз, собирая войска, Армения переходит в наступление против Азербайджана: "Армения все больше обостряет конфликт. Сегодня в результате обстрела азербайджанских городов Арменией, серьезно пострадала инфраструктура, есть погибшие и раненые. Армения продолжает убивать мирное азербайджанское население. Азербайджан вынужден предпринимать меры, чтобы все это пресечь".

Помощник Президента Азербайджана добавил, что Азербайджан готов к мирному решению конфликта: "Однако очевидно то, что Армения, нарушая московские переговоры, обостряет конфликт. В Московской декларации указано, что конфликт должен быть решен в соответствии с базовыми принципами мирным путем, однако, Армения не выполняет ни одно условие московской декларации и продолжает провокации".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)